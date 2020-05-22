Zivert и Niletto перепели Fly дуэтом

В минувшие выходные в «Лужниках» состоялся опен-эйр Europa Plus Live 2019. Топовые зарубежные и российские артисты, все хиты лета на одной сцене, яркие музыкальные номера и многотысячная заряженная аудитория зрителей. За происходящим на сцене наблюдали не только в «Лужниках» – около 8 миллионов зрителей смотрели видеотрансляцию в прямом эфире.