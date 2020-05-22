Zivert и Niletto перепели Fly дуэтом

Композицию выпустило Первое музыкальное издательство.
«У состояния под названием «полёт» нет границ, нет рамок, нет никаких запретов. И если однажды ты осмелился лететь, знай, теперь твой компас это только твоё сердце. И ты можешь больше никогда не бояться сбиться с курса, потому что все ответы уже есть у тебя внутри.. просто слушай биение своего сердца, широко расправляй крылья, глубокий вдох и Only Fly, Only Fly.....» Я от всей души хочу сказать спасибо тебе, Дань, за то, что стал частью перерождения одной из любимых моих песен и за те важные краски, которые ты в неё принёс. Рядом с такими людьми, как ты и твоя прекрасная команда, ощущаешь полёт, легкий и невесомый, как само небо. А вы, дорогие мои, сияющие слушатели, уже можете найти Zivert x NILETTO - Fly 2 повсюду, врубить на полную и лететь, так далеко, насколько можете отпустить все свои мысли. Хочу, чтобы вам было хорошо!»
«Желаю Тебе приятного полета» - кратко пожелал Нилетто.
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