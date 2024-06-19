Подведены итоги конкурса Grand Piano Competition

Лауреатам конкурса (семь пианистов из России и Китая) и дипломантам (шесть пианистов из России, Австралии, Казахстана, Швейцарии и Китая) помимо звания и премии были вручены также и специальные призы – приглашения выступить на концертах и фестивалях, интервью и приз зрительских симпатий.



Лев Бакиров и Кирилл Роговой

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Кирилл Роговой получил выступить с сольным концертом в рамках проекта "Искусство объединяет мир. Безграничный Пушкин" от программы БРИКС в Казани. Владимира Рублева пригласили принять участие в гала-концерте VII Музыкального фестиваля на открытом воздухе "Лето. Музыка. Музей" в музее Новый Иерусалим. Варвара Заруднева дала интервью для журнала "Музыкальная жизнь". Цзыюй Шао получил Приз зрительских симпатий.

Среди других спецпризов – участие в фестивалях Дениса Мацуева "Звезды на Байкале", "Крещендо" и "Денис Мацуев представляет: Диалог поколений", выступление в проектах Валерия Гергиева, Юрия Башмета, Владимира Спивакова, а также сольный концерт в ЦМШ - Академии исполнительского искусства и профессиональная видеозапись на лейбле CMS Records.