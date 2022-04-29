Anna Asti и Филипп Киркоров посоветовались для «Хобби»

Песню «Хобби» написал Дима Лорен.
«Когда у нас родилась идея дуэта, я написала Диме, что нет песни, где юная девушка обращается к более опытному и старшему другу, который испытал немало боли, предательства и разочарований в жизни, но несмотря ни на что сохранил в себе свет, любовь, красоту и веру в лучшее. Через три дня Дима присылает демо «Хобби», прослушав которое у меня были мурашки. Мы отправили песню Филиппу и уже при первой возможности встретились в студии. Когда нервы уже на пределе, когда ты находишься в колесе повторяющихся событий, и уже нет сил и надежды на чудо, но он в тебя вселяет веру своим примером, и объясняет, что не всегда будет чёрная полоса, и ты, собрав волю в кулак, встаёшь, и не даёшь себя уничтожить», - рассказала Анна.
««Хобби» - это песня-совет старшего друга. Для молодой девочки, которую постигло большое разочарование в любви, и она находится на грани - встреча и разговор с опытным человеком - это спасательный круг. Ведь каждый человек, «утопающий» в любви, потом с улыбкой вспоминает самые тяжелые и сложные моменты. Главное, пережить этот период. И получить поддержку, защиту и совет наставника. Я рад, что у нас состоялась такая замечательная коллаборация с талантливой Анной Асти», - говорит Филипп Киркоров.
«Песню написал Дима Лорен, и это очевидно не самая его лучшая песня. Халтурный бит, вторичная мелодия. В припеве удалось добиться слияния голосов при рваном ритме, хотя пришлось пожертвовать иногда то одним, то другим вокалом (чаще киркоровским). Идея посоветоваться со старшим в сердечных историях действительно неизбита, но почему припев поется обоими, хотя там явно монолог, - непонятно. Рассчитывать на хитовость не приходится», - считает музыкальный критик Гуру Кен.
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