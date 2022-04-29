Anna Asti и Филипп Киркоров посоветовались для «Хобби»

Об этом сообщает Эстонская национальная телерадиовещательная корпорация ERR.



Отмечается, что запрет на въезд артистам в республику действует до апреля 2027 года. У Киркорова был запланирован концерт на 27 мая в Таллине на ледовой арене "Тондираба". Выступление Гагариной должно было состояться в столице республики 23 сентября.



Киркоров не будет обжаловать решение властей Эстонии.



"Нет. Я никогда не пою назло, я всегда пою на бис. Захотят вернуть - приеду. Сам напрашиваться не буду