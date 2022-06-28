«Блестящие» с Надей Ручкой и Супер Жорик экранизировали трек «Другая»

Режиссером веселого китчевого видео стал Александр Игудин, в свое время снявший для «Блестящих» клип «Восточные сказки» (цитатой из него новый клип и начинается).
«Шуточная история, где Супер Жорик обольщает 5 одиноких красавиц в приложении для знакомств. Он – настоящий искуситель, миллионер и аферист, сумевший найти подход к каждой из красавиц, в том числе и к их богатствам. Но получится ли у него уйти от них безнаказанно? Смотрите клип до конца, чтобы узнать развязку», - говорится в описании ролика.
Для записи песни «Другая» и съемок клипа в коллектив после пятилетнего перерыва вернулась Надежда Ручка.
«Предложение о возвращении в коллектив я приняла с интересом, - рассказала Надя. - Сейчас в принципе есть тренд на воссоединение популярных в свое время групп. Вопрос о моем возвращении в «Блестящие» часто задавали мне и в личных сообщениях в соцсетях. Значит, на это есть запрос. И я подумала, почему бы и нет? Это может быть действительно интересным. И я решила, что ближайшие пару лет точно смогу поработать в родной группе. Надеюсь, что нам удастся подарить себе и поклонникам что-то новое».
Коллега Надежды по «Блестящим» Ксения Новикова прокомментировала возвращение певицы в ряды коллектива, заявив, что «вместе всегда лучше».
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