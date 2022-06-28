«Блестящие» с Надей Ручкой и Супер Жорик экранизировали трек «Другая»

О том, что станет мамой, Надя узнала накануне Нового года. Несмотря на то, что возлюбленный артистки Денис сделал предложение еще в ноябре, беременность для Нади стала полной неожиданностью, пишет "7 Дней".





Надя Ручка



«Незадолго до того как я узнала, что стану мамой, увидела, что у нас во дворе построили торговый детский центр, где всегда куча колясок и детей я тогда подумала: «Это все неспроста», — смеется Ручка. — На самом деле, я думаю всему свое время. Спустя год после того, как