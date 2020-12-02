BTS стали первыми, кто возглавил три чарта Billboard одновременно

BTS провела 13 недель на первом месте в Billboard Artist 100, при этом новый LP «Be» дебютировал на первой строчке в Billboard 200 с 242 000 эквивалентных альбомных единиц, согласно данным Nielsen Music / MRC.

Южнокорейские суперзвезды, состоящие из семи человек, также получили первую строчку чартов в третий раз в Billboard Hot 100, поскольку дебютировала в чартах «Life Goes On».



BTS

Проведя 13-ю неделю на первом месте, BTS увеличили свой рекорд по количеству недель, проведенных в топе Artist 100 среди дуэтов / групп. BTS также опережают Джастина Бибера и Эда Ширана шестой по числу неделе, проведенной в чарте в целом, начиная с начала чарта в 2014 году.

Примечательно, что BTS становятся девятым артистом и первой группой, которые одновременно возглавляют чарты Artist 100, Hot 100 и Billboard 200. На момент запуска Artist 100 в 2014 году только девять артистов возглавляли все три чарта одновременно. Дрейк добился этого за рекордные 14 недель (последний раз 11 августа 2018 года), за ним последовали Тейлор Свифт (восемь) и Адель (шесть), Ариана Гранде, Эд Ширан, The Weeknd (по два), и Камила Кабелло и Кендрик Ламар (по одному).

Посмотрите, как суперзвезды K-pop выступили 30 ноября на фестивале Disney Holiday Singalong, где они весело исполнили песню «Santa Claus Is Comin' To Town».

В Южной Корее приняли специальный закон о BTS. Джину, самому старому участнику бойз-бэнда, 4 декабря исполнится 28 лет, но это празднование могло означать конец его карьере. Закон их родной страны требовал, чтобы все трудоспособные мужчины поступали на военную службу примерно на 20 месяцев после того, как им исполнилось 28 лет. Но 1 декабря, за три дня до рокового дня рождения Джина (настоящее имя Ким Сок Джин), Национальное собрание Южной Кореи приняло поправку к Закону о военной службе, который позволяет звездам K-pop откладывать свою военную службу до тех пор, пока они им 30. Законодатели предложили пересмотр в сентябре после того, как первый англоязычный сингл BTS "Dynamite" дебютировал под номером 1 на Billboard Hot 100 на графике от 5 сентября. Так называемый «Закон о BTS» дает Джину еще два года, чтобы он мог выступить с BTS во время их невероятного выступления.

Новый закон позволяет артистам K-pop подавать заявление об отсрочке выступления, если они получили правительственные медали за повышение культурного влияния Южной Кореи во всем мире. Все семь участников BTS прошли квалификацию после того, как получили орден культурных ценностей от правительства в 2018 году во время Korean Popular Culture&Arts Awards.

На протяжении десятилетий ведущие южнокорейские спортсмены, которые соревновались и завоевали медали на Олимпийских и Азиатских играх, были временно освобождены от обязательного призыва в армию, поскольку они повышали национальный престиж. Знаменитые классические и фолк-музыканты также получили эту льготу на тех же основаниях, но мужчины-звезды K-pop наконец-то пополнили их ряды.

Кроме того, BTS выставят свои образы в ретро-стиле «Dynamite» пастельных тонов для благотворительного аукциона MusiCares Auctions. Торги пройдут 29 января 2021 года в Беверли-Хиллз и онлайн по адресу juliensauctions.com. Мероприятие предшествует 63-й ежегодной телетрансляции Grammy Awards, выручка от которой направляется в MusiCares, которая помогает тем, кто работает в музыкальной индустрии.

Напомним, что BTS претендуют на свою первую в истории премию Грэмми на церемонии 2021 года, а "Dynamite" номинирован за выступление поп-дуэтов / групп.