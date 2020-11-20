BTS выпустил новый альбом «BE» с хитом Dynamite

В альбом вошло 8 англоязычных треков, в том числе хит Dynamite. Фирменные биты K-pop группы совмещаются на альбоме со страстным вокалом, смешанным с элементами рока, фанка и хип-хопа.

«Даже учитывая новую реальность, наша жизнь продолжается», - говорят музыканты.

Тексты песен отражают страх и замешательство, которые многие люди испытали в 2020 году, не теряя при этом обнадеживающего послания любви и стойкости. Это то, что BTS всегда продвигали - позитив и оптимизм - и новый альбом продолжает эти темы, поскольку парни поют о поисках радости и единства в трудные времена.



BTS

В пресс-релизе поясняется, что название альбома BE означает «быть» (“to be”) или «существование», и не является аббревиатурой или формой.

Альбом вышел на лейбле Big Hit Entertainment.

Одновременно вышел клип на песню Life Goes On из альбома. В клипе участники BTS показаны в разных ситуациях: они то отдыхают дома, то едут на машине, то выступают на сцене (причем «концертная» часть видео снята в черно-белом формате). Любопытно, что в клипе есть сцена поцелуя Чонгука (Jungkook) и Тэхёна (Taehyung). Ви, обнимая своего друга за шею и стоя сзади него, медленно наклоняется и целует его, запутываясь в кудрявых волосах ГК.

23 ноября кей-поп группа выступит на ток-шоу Good Morning America.