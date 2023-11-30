Burito впервые спел не свою песню «Баллады»

Когда Гарик появился в шоу «Мурзилки Live», поклонники уже ожидали его у Открытой студии «Авторадио» в «Лужниках». Ведущие временно перебрались на территорию Московского урбанфорума, и вместе с ними «переехали» в новую локацию живые концерты популярных артистов.