Burito впервые спел не свою песню «Баллады»

Впервые за всю историю карьеры Burito, известный философскими текстами собственных треков, исполнил песню не своего авторства.
Новый лирический трек «Баллады», написанный Demafra, вышел пронзительным настолько, что Burito без сомнений согласился сотрудничать и пригласил сниматься свою жену Оксану Устинову, лидера мантра-электронного проекта U108. Режиссер звездных клипов Алексей Голубев создал мистическую атмосферу, идеально отразившую этнические мотивы композиции.
«С Витей (Demafra) мы познакомились три года назад, когда он прислал ремейк моего трека «Любила»,– вспоминает Игорь Бурнышев,– Мне так понравилось, что мы втроем с Demafra и моей женой Оксаной сделали песню «Ритмы людей». «Баллады» – первая работа, которую написал полностью не я. Тут все сложилось: замечательный трек, наша дружба и проверенное временем сотрудничество. Такое ощущение, что эту песню написал я сам».
«В музыке нет трендов, она про любовь, – рассказывает автор трека Demafra. – С людьми я стараюсь говорить по душам и не юлить. Если кто-то не готов слушать правду, от меня он уходит сам».
Для съемок выбрали загадочные места Тульской области, вблизи деревни Кондуки. Ради живописных кадров артисты рисковали заболеть в суровую осеннюю погоду.
«Когда мы начали съемку, поднялся буран. Дождь со снегом, мощные порывы ветра – как раз то, что нужно по сценарию – вспоминает Игорь Бурнышев, – Мы снимались по колено в воде и грязи, мокрые, но счастливые».
Комменты