Burito и Гудков осудили «Русскую музыку»

««Русская музыка» — это тот случай, когда Гарик Бурито выражается по-простому, используя свое любимое правило трех «н»: необычное, непривычное, неприличное, как повод к размышлению. Тема русской музыки раскрывается в песне от противоположного — это нарочитый подлог, в котором на выходе звучит антипод устойчивого выражения «Русская музыка». Примечательно, что в треке появился Александр Гудков, которого редко можно услышать в музыкальных релизах. Он в своем стиле тянет песню в мем, и тем самым еще сильнее уводит ее от заявленной темы», - сообщает пресс-релиз.
«Саша Гудков действительно редко подает голос в сугубо музыкальных треках. Хотя, казалось бы, есть уже везде. Бурито сделал основательный трек, чтобы постебаться над русской попсой. «Как будто пофигу на все тренды мировые», - это вот уж совсем неправда, но для памфлета сгодится. «Плохое музло это зло», - с этим не поспоришь, хотя тут же прозрачная отсылка к Litlle Big, и это совсем не в кассу. Я думаю, что Гарик Бурито сочинял эту песню в очень скверном расположении духа, да просто со злостью. Зависть — плохое чувство. Лучше делать своё и хорошее (говорит кэп Очевидность)», - комментирует музыкальный критик Гуру Кен.
Трек и клип вышли на лейбле Velvet Music.
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