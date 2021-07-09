Burito и Гудков осудили «Русскую музыку»

Группа Uma2rman представила новую версию хита «Проститься 2020» с участием Burito (слушать песню).

Песня «Проститься» вошла в альбом «В городе N» (2004), и стала одной из самых популярных песен дуэта. Новая версия сделана на электронном бите с первой сильной долей в немного ускоренном темпе, но сохраняет форму изначальной версии.







Burito взял на себя куплеты, обойдясь без рэп-читки, а припевы в исполнении братьев Кристовских сохранены практически неизменными.



«Проститься 2020»



Трек вышел на лейбле Velvet Music.