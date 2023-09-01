Гарик Burito спел с женой и рэпером Dino MC 47

Когда Гарик появился в шоу «Мурзилки Live», поклонники уже ожидали его у Открытой студии «Авторадио» в «Лужниках». Ведущие временно перебрались на территорию Московского урбанфорума, и вместе с ними «переехали» в новую локацию живые концерты популярных артистов. Гости форума уже оценили возможность увидеть своими глазами, как создается радиоэфир, и за панорамными окнами студии все время царит ажиотаж. О своих новых треках Burito рассказывал ведущим под прицелом многих глаз.



С ведущими Burito беседовал под прицелом многих глаз

«Новостей много. Недавно мы выпустили с моей супругой и ее коллективом U108 замечательный трек и клип «Narayana», который споем здесь вживую, – сообщил музыкант. – А до этого выпустили совместный трек с Dino MC 47 и Сосо Павлиашвили, который также сегодня прозвучит. Сосо, правда, не смог приехать, у него гастроли, но наш диджей будет за Сосо».

Программу для выступления в студии Гарик подготовил достойную – сольные и дуэтные треки, новинки и признанные хиты. Концерт сыграли нон-стоп после беседы с ведущими. С женой Burito исполнил треки «Шанти» и «Narayana».

«Немногие знают, что U108 – это сообщество электронных музыкантов, которые работают с сакральными текстами, с мантрами, – отметил Гарик. – Первая песня в дуэте с Оксаной – это «Шанти». Сначала родился трек у U108, мне захотелось написать туда русский текст, и мой голос интегрировали в мантрическое звучание. «Narayana» – наоборот, у меня был русский текст, в который интегрировали саунд U108 с мантрой. Вот так наша семья живет и дышит. Это синергия, удивительное сочетание душ и характеров».



Гарик Burito в Открытой студии «Авторадио» в «Лужниках»

В этой синергии главное – баланс и гармония, считает Гарик. Одеяло на себя никто не тянет, когда дело касается коллабораций, все в рамках музыкальных договоренностей. Жена Гарика и лидер U108 Оксана Устинова также прокомментировала сотрудничество. Оказывается, официальными дуэтами оно не ограничивается.

«У нас происходит, как и в любой семье, разное. И мистика тоже, потому что оба люди творческие. И я, конечно, в его творческой жизни участвую, могу даже песни перечислить. «По волнам», например, я придумала мелодию. Когда Гарик выпустил трек «Пока город спит», он был поначалу такой мажорный, веселый. Я придала треку вот этот минор, показала, как это может выглядеть, и Гарику понравилось», – раскрыла секреты творческой «кухни» мужа Оксана.

На «Авторадио» Гарик спел вместе с супругой впервые, но, кажется, совместные выступления продолжатся в будущем.

«Это необычный эксперимент для нас, и прогнозировать что-либо не получится. Но если мы будем двигаться, как двигаемся сейчас, то ничего не исключаю», – заявил Burito.



Совместную песню спел с Burito рэпер Dino MC

Еще одна коллаборация, которую представил Гарик в Открытой студии, – песня «Что будет?», выпущенная с Dino MC 47 и Сосо Павлиашвили.

«Все настоящее, все только live!» – обратился Burito к зрителям, собравшимся у студии послушать и посмотреть концерт.

Услышать выступление можно было также в радиоэфире и по прямой видеотрансляции на сайте радиостанции. В ближайшие дни к «Мурзилкам» собираются прийти Galibri&Mavik, Клава Кока, МОТ и другие артисты. А 10 сентября, ко Дню города, ожидается большой концерт звезд «Авторадио» на сцене «Лужников».