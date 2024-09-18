Burito и Gidayyat выпустили фит

Совместный трек появился на днях на цифровых площадках. С live-премьерой музыканты тянуть не стали – спели свежий фит в студии шоу «Мурзилки Live» на «Авторадио». Для Burito и Gidayyat это первый опыт совместной работы, но по всему спелись они отлично.



Burito и Gidayyat записали фит

«Я прислал ему минус, он предложил слова. Все срослось. Музыка и текст – 50 на 50, это если возникнет вопрос, как делить роялти», – пошутил Burito.

Обычно музыкант, набирающий популярность, присылает идеи состоявшейся звезде и ждет ответа. Здесь все было наоборот. Burito заметил рэпера на одном из выступлений и загорелся сделать совместную песню. Gidayyat, получив минусовку, вдумался в философию песен Burito и предложил свои решения.

«Изучил все его творчество, оно непростое, поэтому и текст я старался делать не как обычно», – рассказал Gidayyat «Авторадио».

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Live-премьера прошла на «Авторадио»

Дорогу на музыкальный Олимп он пробивает давно, успех пришел в 2019 году с треком «Сомбреро», спетым вместе с Hovannii. С тех пор Gidayyat не сбавляет обороты, выпускает песни одну за другой – «Shakalaka», «Южный край», «Тонер», «Коридоры».

«У меня никогда не лежит ничего, сразу выпускаю. Добиться успеха не просто, сольно поешь или в дуэте, – считает рэпер. – Но я чувствую себя комфортно и вместе с кем-то, и по отдельности».



Результат сотворчества порадовал Burito

Результат сотворчества порадовал Burito, который пригласил коллегу на концерт 27 сентября в столичном клубе «1930», чтобы еще раз спеть «Коридоры» вживую.

«Программа называется FEAT.NA, там будут все дуэтные песни, написанные мною за последние 20 лет. Этот фит мы исполним тоже», – обещает Burito.