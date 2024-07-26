Гарику Burito устроили сюрприз в радиоэфире

Гарик Burito (Игорь Бурнышев) заглянул в студию «Шутки Шоу» на «Юмор FM», чтобы познакомить слушателей со своими новыми песнями. В конце каждого месяца у него выходит мини-альбом, рассказал музыкант. Релиз седьмого по счету ЕР под названием «Полупогасшие приветы» состоялся 26 июля. В этот же день с утра Гарик и пришел на веселое радио представлять новинки. Просыпаться рано он не очень любит, но ради песен и встречи с родным братом – ведущим «Шутки Шоу» Антоном Бурным (Антон Бурнышев) – готов на любой подвиг.



Гарик Burito (Игорь Бурнышев) и его брат ведущий «Шутки Шоу» Антон Бурный (Антон Бурнышев)

«Мне кажется, я не просто сова, а очень, очень ленивая сова. С утра вообще не могу сосредоточиться», – признался Игорь соведущей брата по шоу Ольге Мажаре.

«Полупогасшие приветы» состоят из трех песен – «Гоменасай», что на японском означает просьбу о прощении, «Часы» и «Гипноз». Приветы, отметил музыкант, бывают не только от людей, но от всего, что мы пережили когда-то.

«В нас постоянно что-то всплывает, особенно в расслабленном состоянии, в потоке жизни. Какая-то эмоциональная связь возникает с местом, объектом, и вот перед глазами начинают рождаться картинки. Это и есть полупогасшие приветы», – говорит Гарик Burito.

Свой предыдущий ЕР и его главную песню он тоже назвал очень философски – «Метаморфозы». Так, в музыкальной форме, ему хотелось рассказать о внутренней трансформации человека. Бонусом к альбому вышло видео на заглавный трек, снятое одним длинным кадром.

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«Наш замечательный видеограф предложил просто поставить камеру на машину и снять все одним кадром. Знаете, как у нас получилось проехать по Москве ночью без остановок на светофорах? Мы сделали, наверное, 7 или 8 дублей. Вот последний дубль и вошел в оригинал видео», – поделился музыкант.



Гарик Burito рассказал о последних релизах

«Метаморфозы» и песня «Гипноз» из нового мини-альбома прозвучали в эфире «Юмор FM». А 27 сентября, в день рождения брата Антона, Burito пообещал большой сюрприз не только ему, но и всем своим фанатам. В клубе «1930» в Москве он представит специальную программу: дуэтные песни и песни друзей-музыкантов в оформлении фирменного cаунда группы Burito.

Но пока музыкант рассказывал о сюрпризах слушателям «Юмор FM», большая неожиданность поджидала его самого. На связь со студией «Шутки Шоу» вышли родители братьев Бурнышевых – мама Надежда Федоровна и папа Юрий Константинович. Ольга Мажара, коллега Антона по «Шутки Шоу», устроила в прямом эфире коварный блиц-опрос. Кто из братьев лучший скалолаз, по мнению родителей? От кого чаще звучит «Ну, мам!» в ответ на поучения и нотации? Кто папин бродяга, а кто мамин симпатяга? Помогают ли братья родителям в домашних делах? Кто из двоих чаще прогуливал в школе уроки, а кто в детстве был настоящим душнилой?

Веселые вопросы позволили слушателям увидеть артистов совсем с другого ракурса – глазами родителей, а это всегда особенно интересно. Кстати, мама братьев Бурнышевых не знает слова «душнила» и обоих своих сыновей считает просто золотыми мальчиками, от которых никогда не было ни единой проблемы.

«Слышишь страна? Не подставила нас мама!» – ликовали Игорь и Антон.