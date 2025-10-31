Burito воспел «Прометея»

Шестая студийная работа музыканта насчитывает 26 треков, среди которых 17 песен с одним ремиксом, 8 стихотворений и интро.

Альбом посвящен теме внутреннего поиска и самопознания. Название отсылает к мифологическому герою, принесшему людям огонь. В беседе с МУЗ-ТВ Burito так прокомментировал идею проекта:

«Альбом "Прометей" — это пересечение множества миров, где главные герои — люди, однажды удержавшие огонь знания в себе и сумевшие поделиться им с другими».



Burito

В музыкальном плане пластинка сочетает электронное звучание с поэтическими текстами и философскими размышлениями. Треки охватывают широкий спектр — от спокойных инструментальных композиций и речитативов до узнаваемых мелодий с насыщенными битами. Новая работа показывает разные стороны творчества Burito и развивает темы предыдущих релизов.