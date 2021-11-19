Burito выпустил «Небесный ампир» со стихами и ретро

В альбом вошли сразу 24 трека, включая инструментальное «Интро» и 9 зачитанных стихов.
Ни сам Burito, ни выпускающий лейбл Velvet Music не смогли предоставить комментариев про новый альбом артиста.
«Игорь Бурнышев очень трудолюбив. Он готов выпускать треков гораздо больше, чем готова переварить публика. При этом качество треков никогда не позорное, но и выдающимися их назвать обычно трудно. Диджейское прошлое не подводит, - под каждый из треков очень удобно танцевать или хотя бы пританцовывать. Но историй, которые приковывают внимание, ему удается создать очень редко. Альбом почти полностью состоит из пустышек, более-менее танцевальных идей, к которым Burito не придумал приличных ни мелодий, ни текстов. А самое забавное, что Burito при всей подкованности вообще не гонится за трендами, оставшись где-то в нулевых с этим электропопом и хаусом. И вот как это оценивать? Да так и оценивать, как ретро. Burito выпустил альбом для 30-40-летних, и именно тех, кто не вслушивается в зашкварные неискренние тексты», - говорит музыкальный критик Гуру Кен.
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