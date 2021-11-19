Burito выпустил «Небесный ампир» со стихами и ретро

Режиссёр Александр Игудин снял жизненные циклы - рождение, взросление, поступление в институт, свадьба, рождение детей, болезнь, смерть... Между этими сценами Бурито поет о желании рождения сына, и дает ему наставления по жизни. На обложку релиза Игорь Бурнышев разместил себя со своим сыном. Burito

Режиссёр Александр Игудин снял жизненные циклы - рождение, взросление, поступление в институт, свадьба, рождение детей, болезнь, смерть... Между этими сценами Бурито поет о желании рождения сына, и дает ему наставления по жизни. На обложку релиза Игорь Бурнышев разместил себя со своим сыном. Burito

Певец Burito выпустил фит с шоуменом Александром Гудковым в продакшне Chinkong под названием «Русская музыка» (смотреть клип)