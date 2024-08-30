Гарик Burito рассказал о фитах: «Рок-музыка – это моя опора»

На «Авторадио» Гарик Burito приходит так часто, что уже сроднился с ведущими. Даже недавний день рождения он провел на марафоне в студии шоу «Мурзилки Live». Не упустил музыкант возможности спеть и в Открытой студии в «Музеоне» – отсюда, с площадки форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030», выходят в эфир популярные ведущие «Авторадио» и других радиостанций ГПМ Радио.



Гарик Burito спел хиты и фиты в центре Москвы

Концерт в центре столицы группа Burito начала с песни «Гоменасай» из альбома «Полупогасшие приветы», который презентовала этим летом у «Мурзилок».

«Гоменасай» по-японски – высшая форма просьбы о прощении, – объяснил лидер. – Приглашаю всех, кто слушает нас здесь, а также в Сети и радиоэфире, на сольные концерты 27 сентября в клубе «1930» и 1 ноября в клубе А2 в Санкт-Петербурге».

Для сольников Гарик придумал интересную концепцию – его партнеры по фитам и дуэтам будут присутствовать там виртуально. Собрать артистов вместе в субботу сложно, у всех свои выступления.

«Мы всем сказали: «Гоменасай, но ваши образы будут такими, как мы их видим. Решение будет интересным», – обещает музыкант.

Гарик любит придумывать концепции. Он снял клип на трек «Метаморфозы» одним кадром, установил правило выпускать в месяц три новые песни. Одна из самых ярких идей – проект «Feat.Na», в котором он по-новому исполняет любимые рок-хиты.

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Музыкант рассказал о проекте «Feat.Na»

«Мы начали с того, что записали фит с группой «Чайф». Потом спели с «Пикником», с группой «Рондо». Мы просим разрешения взять часть песни и на ее основе сделать что-то свое. Все очень хорошо и с удовольствием на это идут», – говорит Гарик.

В гостях у шоу «Мурзилки Live» в «Музеоне» музыканты исполнили новую версию песни «Иероглиф» группы «Пикник», которую назвали «Вопросы», фит с «Чайф» под названием «Есть еще здесь хоть кто-то, кроме меня?». Прозвучал и трек «Когда ты скажешь прощай», созданный с «Рондо», а также новинки из новых альбомов.

«В фитах я стараюсь изменить не только форму, но и смысл подачи. Дать новое дыхание, – рассказал Гарик Burito. – Рок-музыка – это моя опора. Это ребята, которых я люблю безумно, на песнях которых я вырос. Фиты – и дань им, и мое совершенно новое мнение».

Реакция самих рок-музыкантов на фиты очень позитивная. А реакцию слушателей Гарик увидел собственными глазами – толпа зрителей собралась у панорамных окон Открытой студии, чтобы послушать его концерт. Музыкант долго крепился, но в конце концов затанцевал и сам.

«Концерт сумасшедший, – признали ведущие. – И такое здесь каждый будний вечер. Объявляем афишу на следующую неделю: Zivert, Shaman, Звонкий, Мот, Bahh Tee&Turken. Приходите! Мы здесь с 18.00 до 21.00».