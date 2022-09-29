Гарик Burito отказался от автомобиля

В альбом вошли сразу 24 трека, включая инструментальное «Интро» и 9 зачитанных стихов.







Ни сам Burito, ни выпускающий лейбл Velvet Music не смогли предоставить комментариев про новый альбом артиста.



Burito



«Игорь Бурнышев очень трудолюбив. Он готов выпускать треков гораздо больше, чем готова переварить публика. При этом качество треков никогда не позорное, но и выдающимися их назвать обычно трудно. Диджейское прошлое не подводит, - под каждый из треков очень удобно танцевать или