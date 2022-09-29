Гарик Burito отказался от автомобиля

Такое признание прозвучало в «Вечернем шоу» на «Русском Радио» Аллы Довлатовой.
«Пешочком ходим! Сейчас не вру совсем! Мы продали машину в феврале и радуемся сейчас», — рассказал артист.
Отсутствие автомобиля избавляет Гарика от необходимости платить за паркинг и за бензин. Теперь передвигаться по городу Гарик предпочитает на такси, но иногда с удовольствием может сменить его на общественный транспорт, который, кстати, очень нравится его пятилетнему сыну.
«Мы в центре живём, можем на троллейбусе прокатиться, особенно Лука. Он вообще в 5 лет начал ездить на троллейбусе и на метро. Ему это дико нравится! Но иногда говорит — «А может, на такси?»», — смеётся Гарик Burito.
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