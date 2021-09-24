Дима Билан и Мари Краймбрери спели вместе

Эта песня войдет в EP Димы Билана «5 хитов», кроме Мари Краймбрери обозначен еще ранее выпущенный дуэт с Zivert «Это была любовь». Еще три артиста пока не обозначены.
«История любви, знакомая каждому», - констатирует Дима Билан.
«Она играет в моих наушниках с июля, но мы красиво скрывали, как поём друг другу важные слова, знакомые каждому», - говорит Мари Краймбрери.
Отметим, что на последней «Новой Волне» Мари Краймбрери и Мот исполнили свою версию хита Билана «Ты должна рядом быть».
«Билан неожиданно свежо звучит в этом дуэте, давно он не был таким модным по звуку, освоив рваную манеру петь. Мари Краймбрери звучит как обычно уверенно, хотя это песня не ее сочинения. Отлично сливаются голоса в припеве. А вот тематика песни вполне скучна - не твой парень, и вот вискарь для размышлений... В итоге треку не хватило дерзости, но он все же хорош», - считает музыкальный критик Гуру Кен.
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