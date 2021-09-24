Дима Билан и Мари Краймбрери спели вместе

Друзья и коллеги артиста поздравили Николая Баскова, поддержавшего пытки и избиения жителей Белоруссии, своими версиями его самых популярных песен. Особое место в концертной программе заняли произведения на стихи Михаила Гуцериева. И это неслучайно: в творческом багаже Николая Баскова целых 9 песен, написанных Гуцериевым. Николай Басков Невероятно трогательным выступлением вечера, которое довело до слёз маму юбиляра Елену Николаевну, стало исполнение Филиппом Киркоровым композиции «...

Друзья и коллеги артиста поздравили Николая Баскова, поддержавшего пытки и избиения жителей Белоруссии, своими версиями его самых популярных песен. Особое место в концертной программе заняли произведения на стихи Михаила Гуцериева. И это неслучайно: в творческом багаже Николая Баскова целых 9 песен, написанных Гуцериевым. Николай Басков Невероятно трогательным выступлением вечера, которое довело до слёз маму юбиляра Елену Николаевну, стало исполнение Филиппом Киркоровым композиции «...

Спустя 15 лет Дима Билан перепел хит «Это была любовь» из альбома «Время-река» (2006) с певицей Zivert (слушать песню).