Дима Билан перепел «Это была любовь» с Zivert

«Когда-то давно, сидя на кухне в Чертаново и болея за Диму на «Евровидении» со слезами на глазах, я не могла даже представить, что когда-то смогу спеть с ним мою самую любимую его песню! Это словно сон!», - говорит Юлия Зиверт.

«Мое к тебе почтение и благодарность!!! Ты ко всему подходишь детально и трепетно! Моё уважение и благодарность к тебе безграничны!», - отвечает ей Дима Билан.



Дима Билан

«На самом деле это очень спорный трек. Зиверт полюбила эту песню в молодости, потому что Билан был очень горяч и чувственнен, что уж тут говорить. Однако сама она то и дело скатывается к холодному вайбу Лаймы Вайкуле, и отказаться от этого имиджа не может технически. В этом дуэте она доминирует (возможно, потому что платит за него), но ее отстраненность вообще разрушает магию песни. Тут должна быть непосредственность, намекает на это сам детский императивный текст «Я знаю, что это была любовь», который взрослый никогда не произнесет, разве что брачный мошенник. Элегантная отстраненность тут ведет к абсурду. И аранжировка осталась почти прежней. Так стоило ли горы воротить?», - рассуждает музыкальный критик Гуру Кен.