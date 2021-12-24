Дима Билан выпустил «Три хита»

Режиссер Сергей Грей придумал историю, где Дима Билан и Мари Краймбрери оказываются героями реалити-шоу вроде «За стеклом» (корреспондента новостей играет радиоведущая Алиса Селезнева), где признания «ты не мой парень» визуализируются вплоть до почти реальной драки между артистами, вплоть до метания ножей и разбиванием бутылок о голову. Заканчивается все более мирно... «Вот это пожар!», - комментирует Дима Билан. Дима Билан и Мари Краймбрери «Мне кажется, это самый долгожданный...

Режиссер Сергей Грей придумал историю, где Дима Билан и Мари Краймбрери оказываются героями реалити-шоу вроде «За стеклом» (корреспондента новостей играет радиоведущая Алиса Селезнева), где признания «ты не мой парень» визуализируются вплоть до почти реальной драки между артистами, вплоть до метания ножей и разбиванием бутылок о голову. Заканчивается все более мирно... «Вот это пожар!», - комментирует Дима Билан. Дима Билан и Мари Краймбрери «Мне кажется, это самый долгожданный...

Ранее несколько недель подряд выпускались отдельные синглы из этого альбома. Дуэты с обновленным саундом исполнили вместе с Биланом Клава Кока («Держи»), Zivert («Это была любовь») и Jony («Believe»). Свои каверы песен Билана представили Филипп Киркоров («Химия»), Светлана Лобода («Малыш»), Ваня Дмитриенко («Невозможное возможно»), Artik...

Ранее несколько недель подряд выпускались отдельные синглы из этого альбома. Дуэты с обновленным саундом исполнили вместе с Биланом Клава Кока («Держи»), Zivert («Это была любовь») и Jony («Believe»). Свои каверы песен Билана представили Филипп Киркоров («Химия»), Светлана Лобода («Малыш»), Ваня Дмитриенко («Невозможное возможно»), Artik...

Эта песня войдет в EP Димы Билана «5 хитов», кроме Мари Краймбрери обозначен еще ранее выпущенный дуэт с Zivert «Это была любовь». Еще три артиста пока не обозначены. «История любви, знакомая каждому», - констатирует Дима Билан. Дима Билан и Мари Краймбрери «Она играет в моих наушниках с июля, но мы красиво скрывали, как поём друг другу важные слова, знакомые каждому», - говорит Мари Краймбрери. Отметим, что на последней «Новой Волне» Мари Краймбрери и Мот исполнили свою версию...

Эта песня войдет в EP Димы Билана «5 хитов», кроме Мари Краймбрери обозначен еще ранее выпущенный дуэт с Zivert «Это была любовь». Еще три артиста пока не обозначены. «История любви, знакомая каждому», - констатирует Дима Билан. Дима Билан и Мари Краймбрери «Она играет в моих наушниках с июля, но мы красиво скрывали, как поём друг другу важные слова, знакомые каждому», - говорит Мари Краймбрери. Отметим, что на последней «Новой Волне» Мари Краймбрери и Мот исполнили свою версию...

Друзья и коллеги артиста поздравили Николая Баскова, поддержавшего пытки и избиения жителей Белоруссии, своими версиями его самых популярных песен. Особое место в концертной программе заняли произведения на стихи Михаила Гуцериева. И это неслучайно: в творческом багаже Николая Баскова целых 9 песен, написанных Гуцериевым. Николай Басков Невероятно трогательным выступлением вечера, которое довело до слёз маму юбиляра Елену Николаевну, стало исполнение Филиппом Киркоровым композиции «...

Друзья и коллеги артиста поздравили Николая Баскова, поддержавшего пытки и избиения жителей Белоруссии, своими версиями его самых популярных песен. Особое место в концертной программе заняли произведения на стихи Михаила Гуцериева. И это неслучайно: в творческом багаже Николая Баскова целых 9 песен, написанных Гуцериевым. Николай Басков Невероятно трогательным выступлением вечера, которое довело до слёз маму юбиляра Елену Николаевну, стало исполнение Филиппом Киркоровым композиции «...

Спустя 15 лет Дима Билан перепел хит «Это была любовь» из альбома «Время-река» (2006) с певицей Zivert (слушать песню).