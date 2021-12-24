Дима Билан выпустил «Три хита»

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Дима Билан в день своего 40-летия выпустил новый макси-сингл «Три хита», в который включил новую песню «Больше музыки» (слушать альбом).

«40 лет - жизненных побед! Идём с удовольствием и огромной любовью дальше!», - пишет в соцсетях Дима Билан.

«Настроение предновогоднее и перед днём рождения - особенное в этот раз! Ретроспективно Перебирая сделанное в нём, первое что приходит на ум - ну так невозможно!!!? - столько всего успеть, сделать, выпустить, снять, записать, дать концертов! Сколько прекрасных и мощных коллабораций принёс этот год! Благодарю всех, кто был причастен к моим победам, мою команду! Спасибо за этот бесценный опыт, который я приобрёл благодаря и ошибкам которые тоже случались в этом году - и им спасибо!!! Многое понял, переоценил, закрыл многие гештальты! В общем, все только начинается в 40-то! Короче, не верится и все тут. А музыка всегда была рядом и поддерживала меня! Неопознанная физическая величина , влияющая ещё и на душу. И сейчас я так же представляю новый трек Дениса Ковальского, автора «Держи», «Молния», «Я просто люблю тебя», «Горе зима» и многих многих моих других музык. Хочу добавить в эти дни особого бодрого настроения и битА, сделал себе подарок на ДР. Если вам зайдёт, буду счастлив»,- говорит Дима Билан.

Дима Билан
Дима Билан

«Новая песня «Больше музыки» и пара вышедших ранее фитов с Мари Краймбрери и Zivert. Я уже и сам не понимаю, понимает ли Билан то, что это не хиты. Или просто хочет верить. Песня Дениса Ковальского говорит лишь о том, что хочет слышать Билан. Понимает ли он, что в этой песне нет музыки и все сделано с кондачка, или обморочили? Не знаю. По мне, в последнее время Билан совсем потерял интерес и вкус к поп-музыке, занялся инди, но и там ничего путного не сделал. Но и ругать особо не за что, просто проходную песню приплел к двум самым успешным дуэтам.»

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