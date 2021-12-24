Дима Билан выпустил «Три хита»

«40 лет - жизненных побед! Идём с удовольствием и огромной любовью дальше!», - пишет в соцсетях Дима Билан.
«Настроение предновогоднее и перед днём рождения - особенное в этот раз! Ретроспективно Перебирая сделанное в нём, первое что приходит на ум - ну так невозможно!!!? - столько всего успеть, сделать, выпустить, снять, записать, дать концертов! Сколько прекрасных и мощных коллабораций принёс этот год! Благодарю всех, кто был причастен к моим победам, мою команду! Спасибо за этот бесценный опыт, который я приобрёл благодаря и ошибкам которые тоже случались в этом году - и им спасибо!!! Многое понял, переоценил, закрыл многие гештальты! В общем, все только начинается в 40-то! Короче, не верится и все тут. А музыка всегда была рядом и поддерживала меня! Неопознанная физическая величина , влияющая ещё и на душу. И сейчас я так же представляю новый трек Дениса Ковальского, автора «Держи», «Молния», «Я просто люблю тебя», «Горе зима» и многих многих моих других музык. Хочу добавить в эти дни особого бодрого настроения и битА, сделал себе подарок на ДР. Если вам зайдёт, буду счастлив»,- говорит Дима Билан.
«Новая песня «Больше музыки» и пара вышедших ранее фитов с Мари Краймбрери и Zivert. Я уже и сам не понимаю, понимает ли Билан то, что это не хиты. Или просто хочет верить. Песня Дениса Ковальского говорит лишь о том, что хочет слышать Билан. Понимает ли он, что в этой песне нет музыки и все сделано с кондачка, или обморочили? Не знаю. По мне, в последнее время Билан совсем потерял интерес и вкус к поп-музыке, занялся инди, но и там ничего путного не сделал. Но и ругать особо не за что, просто проходную песню приплел к двум самым успешным дуэтам.»
Мари Краймбрери подралась с Димой Биланом
Режиссер Сергей Грей придумал историю, где Дима Билан и Мари Краймбрери оказываются героями реалити-шоу вроде «За стеклом» (корреспондента новостей играет радиоведущая Алиса Селезнева), где признания «ты не мой парень» визуализируются вплоть до почти реальной драки между артистами, вплоть до метания ножей и разбиванием бутылок о голову. Заканчивается все более мирно...
«Вот это пожар!», - комментирует Дима Билан.
Дима Билан и Мари Краймбрери
«Мне кажется, это самый долгожданный...
«Вот это пожар!», - комментирует Дима Билан.
Дима Билан и Мари Краймбрери
«Мне кажется, это самый долгожданный...
Звезды поп-музыки перепели хиты в трибьюте «13 друзей Билана»
Ранее несколько недель подряд выпускались отдельные синглы из этого альбома.
Дуэты с обновленным саундом исполнили вместе с Биланом Клава Кока («Держи»), Zivert («Это была любовь») и Jony («Believe»).
Свои каверы песен Билана представили Филипп Киркоров («Химия»), Светлана Лобода («Малыш»), Ваня Дмитриенко («Невозможное возможно»), Artik...
Дуэты с обновленным саундом исполнили вместе с Биланом Клава Кока («Держи»), Zivert («Это была любовь») и Jony («Believe»).
Свои каверы песен Билана представили Филипп Киркоров («Химия»), Светлана Лобода («Малыш»), Ваня Дмитриенко («Невозможное возможно»), Artik...
Дима Билан и Мари Краймбрери спели вместе
Эта песня войдет в EP Димы Билана «5 хитов», кроме Мари Краймбрери обозначен еще ранее выпущенный дуэт с Zivert «Это была любовь». Еще три артиста пока не обозначены.
«История любви, знакомая каждому», - констатирует Дима Билан.
Дима Билан и Мари Краймбрери
«Она играет в моих наушниках с июля, но мы красиво скрывали, как поём друг другу важные слова, знакомые каждому», - говорит Мари Краймбрери.
Отметим, что на последней «Новой Волне» Мари Краймбрери и Мот исполнили свою версию...
«История любви, знакомая каждому», - констатирует Дима Билан.
Дима Билан и Мари Краймбрери
«Она играет в моих наушниках с июля, но мы красиво скрывали, как поём друг другу важные слова, знакомые каждому», - говорит Мари Краймбрери.
Отметим, что на последней «Новой Волне» Мари Краймбрери и Мот исполнили свою версию...
Николай Басков спел с Успенской и решил стать королём шансона
Друзья и коллеги артиста поздравили Николая Баскова, поддержавшего пытки и избиения жителей Белоруссии, своими версиями его самых популярных песен.
Особое место в концертной программе заняли произведения на стихи Михаила Гуцериева. И это неслучайно: в творческом багаже Николая Баскова целых 9 песен, написанных Гуцериевым.
Николай Басков
Невероятно трогательным выступлением вечера, которое довело до слёз маму юбиляра Елену Николаевну, стало исполнение Филиппом Киркоровым композиции «...
Особое место в концертной программе заняли произведения на стихи Михаила Гуцериева. И это неслучайно: в творческом багаже Николая Баскова целых 9 песен, написанных Гуцериевым.
Николай Басков
Невероятно трогательным выступлением вечера, которое довело до слёз маму юбиляра Елену Николаевну, стало исполнение Филиппом Киркоровым композиции «...
Дима Билан перепел «Это была любовь» с Zivert
«Когда-то давно, сидя на кухне в Чертаново и болея за Диму на «Евровидении» со слезами на глазах, я не могла даже представить, что когда-то смогу спеть с ним мою самую любимую его песню! Это словно сон!», - говорит Юлия Зиверт.
«Мое к тебе почтение и благодарность!!! Ты ко всему подходишь детально и трепетно! Моё уважение и благодарность к тебе безграничны!», - отвечает ей Дима Билан.
Дима Билан
«На самом деле это очень спорный трек. Зиверт полюбила эту песню в молодости, потому...
«Мое к тебе почтение и благодарность!!! Ты ко всему подходишь детально и трепетно! Моё уважение и благодарность к тебе безграничны!», - отвечает ей Дима Билан.
Дима Билан
«На самом деле это очень спорный трек. Зиверт полюбила эту песню в молодости, потому...
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