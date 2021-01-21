Филипп Киркоров спросит Литву про себя и Крым

Об этом ТАСС сообщил его юрист Александр Добровинский.

«Мы направили официальный запрос властям Литвы по поводу запрета Филиппу Киркорову на въезд в страну. От их ответа будет зависеть, где мы будем судиться. Например, если в ЕСПЧ, то сначала нужно просудиться в самой стране, а уже потом идти туда. Если скажут, что Филипп Бедросович является вражеским лазутчиком, то мы пойдем судиться в Гаагу - это военный трибунал», - сказал Добровинский.



Филипп Киркоров

Ранее юрист сообщал, что Киркоров будет обжаловать решение о запрете на въезд в судах Европы, так как он считает, что использовать культуру в политических целях недостойно.

МИД Литвы в понедельник обратился в департамент миграции с ходатайством о запрете Киркорову на въезд в страну. Имя Киркорова, вместе с которым упоминается и певец Михаил Шуфутинский, привлекло внимание литовского МИД в связи с тем, что организаторы их гастролей в Литве, которые были отозваны из-за эпидемии коронавируса, получили компенсацию в размере около €30 тыс. на покрытие убытков по отмене запланированных концертов. Такие выплаты назначаются организаторам и других отозванных культурных мероприятий, однако случай с исполнителями из РФ вызвал скандал в литовских СМИ, на который поспешил отреагировать МИД. Департамент миграции при МВД балтийской республики сроком на 5 лет внес Киркорова 19 января в список нежелательных в стране лиц из-за неприемлемости позиции исполнителя в вопросе воссоединения Крыма с РФ в 2014 году.