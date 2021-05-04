J-Hope из BTS пожертвовал $90 тысяч на помощь африканским детям

Кей-поп певец и рэпер пожертвовал 100 миллионов корейских вон детям в Африке через ChildFund Korea, благотворительную организацию в Сеуле, которая защищает права детей.

Денежная поддержка будет использоваться для финансирования деятельности недавно построенного центра One Stop Center в Танзании, Восточная Африка. Учреждение было создано благотворительной организацией для оказания такой поддержки, как юридическая и консультационная помощь, а также лечение жертв детского насилия.

В организации также отметили, что артист надеется, что его пожертвование поможет молодежи в Африке, поскольку его родная страна Корея завтра отмечает День защиты детей (5 мая).

Джей-Хоуп внес в общей сложности 700 миллионов вон (более 600 тысяч долларов) на благотворительные цели ChildFund Korea с тех пор, как стал членом благотворительного клуба Green Noble Club в 2018 году, который представляет собой группу ценных жертвователей.

Ранее в этом году участник BTS пожертвовал 150 миллионов вон (135 тысяч долларов) в свой день рождения на помощь детям с нарушениями зрения и слуха. В прошлом году он также пожертвовал 100 миллионов вон (90 тысяч долларов) на благотворительность, чтобы помочь детям, пострадавшим от пандемии COVID-19.

BTS в настоящее время готовятся к выпуску своего долгожданного нового сингла под названием «Butter». Трек танцевальной поп-музыки, подчеркивающий «гладкое, но харизматическое очарование BTS», согласно пресс-релизу, должен выйти 21 мая в 5:00 по московскому времени.