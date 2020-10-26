Клава Кока и Hensy переживают измену под «Костёр»

Артистка Black Star решила изменить изначально лесбийский посыл песни, и теперь «она» - это любовь, которая нужна той, кто встречается с парнем. Впрочем, у лирической героини Клавы Коки явно раздвоение личности, поскольку сначала она поет, что «тобой дышать — это дрянь», а потом вопрошает: «Ну, где твоя любовь? Мне нужна она».

