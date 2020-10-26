Клава Кока и Hensy переживают измену под «Костёр»

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Клава Кока и Hensy сняли видеоисторию «Костёр» о том, как рушатся отношения их лирических героев (смотреть клип).

Дуэтный трек вышел на днях, и вот появился клип. Hensy и Клава Кока со своими половинками отдыхают в загородном доме, однако между их партнерами случается любовная искра, и вот уже брошенные остаются вдвоем, переживая измену. Клава и Hensy становятся парой по несчастью.

Авторы сценария: Клава Кока, Виктор Абрамов и Иван Шелаханов. Режиссёр: Дмитрий Климов.

Клава Кока и Hensy
Клава Кока и Hensy

«Самый душевный клип с трушной историей из жизни и чертовски красивыми видами!!! Давно хотелось излить душу - здесь всё по-настоящему», - говорит Клава Кока.

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