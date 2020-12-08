«Ленинград» заинтересовался пожилыми эскортницами

Шансоновый запев в этом треке звучит скупо и часто не повторяется (возможно, даже Шнуру за него стыдно): «Давай смелей шампусик лей, мне каждый миг щас дорог. Любовь все злей, козлы козлей для женщины под сорок». Впрочем, музыка заняла от силы пары минут из десяти с лишним длительности клипа. Режиссер и автор сценария Леонид Колосовский предпочел акцентировать на перестроечной истории о соперничестве эскортниц в клубе за одного мужчину.

Ранее Сергей Шнуров предполагал, что будет выпускать песни, а концерты группы начнутся не ранее окончания пандемии коронавируса.



Сергей Шнуров

Впрочем, многие подписчики «Ленинграда» сомневаются, что в этом клипе вообще есть песня.

«Мельчает расчленинград, мельчает. И даже пошленькие пошлости уже не спасают», - написал один из подписчиков.

Чаще же сводится все к юмору вокруг возраста Шнура и его политической деятельности.

«...пока мы ждали новое творение, ваши эскортницы постарели», - написал подписчик.