Останкинская башня поздравит солиста BTS

«17 февраля в 18.00 на медиафасаде самого высокого сооружения Европы – на Останкинской башне – появится открытка с изображением корейского артиста Чона Хосока (сценическое имя J-Hope). Также подсветка башни на сутки окрасится в фиолетовый – в цвет фандома группы BTS», – говорится в пресс-релизе.



BTS

Сообщество фанатов группы BTS из стран СНГ, как отметили в пресс-службе, впервые решило стать частью поздравительных проектов ко дню рождения J-Hope. Ранее подобные проекты в поддержку артистов всемирно известной группы были только в азиатских странах, Европе, Америке, ОAЭ, Саудовской Аравии.

"17 февраля поздравления артисту группы появятся также на крупных объектах в Санкт-Петербурге, в Казани и в Минске. Организатор акции – сообщество BTSforia – "фанбаза" группы BTS в СНГ. Также стоит отметить, что 2021 годом объявлен Годом культурных обменов между Республикой", - отметили в пресс-службе.