Прокуратура потребовала запретить песню Моргенштерна и аниме

Самым заметным артистом года в ВК стал Morgenshtern. Альбом «Легендарная пыль», который он записал за неделю, набрал миллионы прослушиваний за считанные дни и теперь получает звание «Альбом года». Кроме того, трек Cadillac пользователи чаще всего добавляли в свои клипы ВКонтакте, так что Morgenshtern победил и в номинации «Хит года в Клипах». Неоднозначные творчество и репутация приводят к однозначному успеху: Morgenshtern завоевал внимание аудитории ВКонтакте и стал «Артистом года».

