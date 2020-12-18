Прокуратура потребовала запретить песню Моргенштерна и аниме

«Суд зарегистрировал административные исковые заявления о признании информации, распространяемой посредством сети "Интернет", информацией, распространение которой на территории РФ запрещено: пять исков, сорок девять ссылок», - сообщила Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга.
Большинство исков подано к популярным аниме-фильмам. Сюда вошли фильмы "Межвидовые рецензенты", "Токийский Террор", "Тетрадь смерти", "Эльфийская песнь", "Наруто" и другие.
«Мультфильмы и мультсериалы по мотивам японской книги манги - ниндзя-подросток, мечтающий достичь всеобщего признания; жуки, обитающие в телах представителей клана Абурамэ, которые способны пожирать противника, служить щитом, создавать клонов. В каждой серии - жестокость, убийства, насилие... Аниме с летающими частями тела, физическим и психическим насилием, нетрадиционными сексуальными отношениями, сценами, демонстрирующими в натуралистическом виде гибель людей и возможные варианты взаимоотношений, также в списке», - подчеркивают чиновники.
В список попала песня Моргенштерна "Я съел деда", но тут, видимо, прокуратура не смогла конкретизировать свои претензии.
«Песню "Я съел деда" суду, вероятно, тоже придется прослушать, так как специалисты не смогли сделать обоснованный вывод о вредоносности всего текста, кроме самого некорректного названия», - заявили в пресс-службе.
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