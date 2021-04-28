Полина Гагарина раскрыла тайну происшествия в Челябинске

В соцсетях она подробно рассказала, что на самом деле с ней произошло на сцене.

Зал невероятно меня поддержал и встал аплодируя. Все длилось несколько секунд. После чего я допела песню и всё шоу до конца! Через день я уже выступала в Екатеринбурге.

Если бы пресса была не столь «активна», никто бы ничего не заметил. Я надеюсь, что дала исчерпывающий комментарий. Спасибо моим дорогим поклонникам и друзьям за переживания! А сплетникам можно расходиться».