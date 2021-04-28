Полина Гагарина раскрыла тайну происшествия в Челябинске

В соцсетях она подробно рассказала, что на самом деле с ней произошло на сцене.
«Пост-обращение ко всем пабликам и прессе, которые серьезно напугали новостями из Челябинска моих друзей и людей, которые следят за моей жизнью. Вы знаете, что я редко комментирую бесконечные сплетни вокруг себя, но тут легче раз и навсегда рассказать о моей травме, полученной ещё в школе-студии МХАТ и закрыть этот вопрос. Больше 10 лет назад у меня начал выпадать плечевой сустав. Это может случиться в любой момент от неудачного жеста или поворота руки. Поэтому, в том числе, я много занимаюсь спортом, закачивая и укрепляя мышцы спины и рук. На Ледовой арене было очень холодно, на меня дули ветродуи и, в конце концов, я серьезно замёрзла, чем был вызван спазм мышц. Я развела руки, как видно на видео и сустав просто выскочил. Это острейшая боль (те, кто испытывал, меня поймут). Для того чтобы его вправить, нужно потянуть руку вперёд и повести наверх. Я умею это делать сама, - к сожалению, травма случалась и на спектаклях и на тренировках, - пришлось научиться. В этом нет ничего страшного и операция не всегда эффективна, поэтому я давно приняла решение ее не делать. Выглядит это действительно, страшно, особенно вблизи.
Зал невероятно меня поддержал и встал аплодируя. Все длилось несколько секунд. После чего я допела песню и всё шоу до конца! Через день я уже выступала в Екатеринбурге.
Если бы пресса была не столь «активна», никто бы ничего не заметил. Я надеюсь, что дала исчерпывающий комментарий. Спасибо моим дорогим поклонникам и друзьям за переживания! А сплетникам можно расходиться».
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