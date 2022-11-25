Полина Гагарина выпустила «Вдох» и клип про «Бабочки»

В релиз вошло девять песен в разных стилях.

«Ура! Мой альбом «Вдох» родился! Как же долго я ждала, чтобы вы услышали новые, любимые мной песни», - написала Полина в соцсетях.

«Новый альбом Полины Гагариной – это 9 разножанровых композиций, полных самыми яркими эмоциональными переживаниями о большой любви. Будь то пронзительная «Вдох», решительная «Не мое кино» или драматичная «Безотносительно», каждая из этих композиций содержит автобиографическую историю самой певицы, что делает их неким музыкальным откровением. Полина открывает треклист свежего релиза светлым танцевальным поп-треком «Бабочки», атмосфера которого значительно отличается от настроения всей пластинки. В треках «Тени», «Плакали» и «Последний ноябрь» Гагарина продолжает эксперименты с новым для нее жанром ретровейв, начатые певицей в сингле «Вода», релиз которого состоялся этим летом. Завершает альбом песня «Мировой океан» – единственная баллада, открывающая новую, уже совершенно другую для артистки историю».

Клип «Бабочки» начинается с того, что певица с высветленными бровями проводит время в баре с молодым человеком. Посреди разговора она убегает, чтобы покончить с воспоминаниями о своем бывшем. Героиня Полины Гагариной вытряхивает все из сумки в уборной клуба, затем бежит под дождем в пустую квартиру, вытаскивая там коробку с письмами и вещами, а в финале сжигает машину вместе с видеокамерой, запечатлевшей романтические моменты ее прошлой любви. После этого исполнительница в следах сажи возвращается в бар, чтобы продолжить прерванное свидание.



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