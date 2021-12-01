Сергей Шнуров вернулся с новой песней «Сюрприз»

Собственно, сам клип представляет собой просто черный фон. Что вызвало немало усмешек у поклонников. Ирония зашкаливает: «Смотрели всей семьёй. Детей пригласили, родственников. Дядя Олег из Сызрани приехал. Чтобы дети мат не слышали, выключили звук и так смотрели. Отличный клип, я считаю. Главное актуальный, злободневный и остро затрагивает как внутриполитические проблемы, так и внешнюю политику нашего государства. Дядя Олег даже на видеокассету записал его».

Песня с традиционным духовым составом представляет собой ироничную матерную историю о том, как наркомания может представлять собой и зависимость от секса. Но все меняется, когда Шнуру повстречается не совсем обычная дама...



Сергей Шнуров

Очевидно, что Шнур не совсем доволен коммерческими результатами проекта «Зоя», и несмотря на уверения об уходе «на пенсию», артисту придется выпускать новые песни «Ленинграда».