Shaman осудил скандал с танцовщиком Полуниным под песню «Встанем»

Организаторы площадки в узбекской столице освистали выступление знаменитого танцовщика под песню «Встанем».

«Грустно и больно от того, что некоторые потомки тех спасителей и победителей забыли нашу общую историю и в погоне за сиюминутным хайпом и ничтожно мелочными интересами предают своих дедов и прадедов. На мои концерты приходят очень разные люди — искусство объединяет всех. И я рассчитываю, что власти страны пресекут подобные провокации в корне, не допустят, чтобы отдельные выскочки сеяли между нами рознь и топтали память наших предков», – написал Shaman.



Shaman





Ранее директор Севастопольского театра оперы и балета Сергей Полунин в своем аккаунте социальной сети написал, что сотрудники Фонда культурных инициатив Узбекистана устроили скандал на его выступлении. Номер был посвящен русским солдатам, а главный посыл – благодарность за выполненный долг.

«Они позволили себе орать на весь театр: "Кто разрешил ему танцевать под эту песню?" Мол, ее нужно было сразу выключить. Позволили себе кричать на моих сотрудников. Решили после этого не платить танцовщикам суточные. Они приехали, потратили свое время, выступили, провели два успешных концерта. И после этого решили нас судить и отсудить деньги, которые заплатили», – рассказал Полунин.

Артист заявил, что будет добиваться справедливости и обратился к посольству России в Узбекистане с тем, чтобы дипломаты разобрались в этой ситуации.