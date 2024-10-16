Shaman подал заявку на бренд «Я русский»

Согласно данным Роспатента, товарные знаки регистрируется по классам международной классификации товаров и услуг (МКТУ) №3, 9, 14, 18, 29–33, 35, 38, 41, 42 и 43, что позволяет под первым брендом производить и продавать водку, медовуху, сидры, соджу, виски, ром, джин и другие алкогольные напитки.



Shaman

Под вторым аналогичным брендом можно будет производить и продавать ароматизаторы воздуха, гели для волос, шампуни, пену для ванн, мыло, зубные порошки, ладан, пемзу, помаду, блестки для ногтей, секс-игрушки, секс-куклы и приборы для сексуальной активности, а также различное научное и музыкальное оборудование, ювелирные украшения, продукты питания, включая сладости, а также заниматься огородничеством. Кроме того, под этим брендом можно будет организовывать шоу-программы, проводить концерты, записывать и транслировать музыку и видео.

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По информации Роспатента, заявку подал индивидуальный предприниматель из Москвы Дронов Ярослав Юрьевич.

На днях Shaman развелся с женой Еленой Мартыновой. Они поженились в 2017 году, за это время детей не завели.