Shaman состриг свои дреды на «Исповеди»

По сюжету клипа музыкант приходит в храм, встает на колени перед священником и протягивает ему ножницы, чтобы тот состриг ему дреды. В финале музыкант стоит с короткими светлыми волосами на фоне светящегося проема, показывая, что у него началась новая жизнь.
«Родные, «Исповедь» — это мой диалог с Богом, - представил певец свою новую работу. - Я откровенно пою о том, что у меня на душе. Делюсь своими переживаниями и, обращаясь к Всевышнему, прошу дать мне сил нести свой крест и не падать».
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