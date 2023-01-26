Shaman состриг свои дреды на «Исповеди»

В клипе, креативным автором которого стал сам Shaman, а режиссером – Алина Верипя, содержится множество аллюзий на русский богатырский фольклор: артист закопан в землю по шею, из его рта разлетаются черные вороны; поле усеяно останками воинов, и лишь один из них с мечом и проткнутый двумя саблями бредет через лес, и падает мертвым.