Shaman спел «Самый русский хит» на лестнице

Премьера видео приурочена к началу гастрольного тура по городам России с новой концертной программой «Я русский», который стартует в этот день с выступления в БКЗ «Октябрьский» в Санкт-Петербурге.

Песню «Самый русский хит» написали для Шамана участники международного конкурса «АвторА!» Николай Чебанов из Ставропольского края и Диляра Хайруллина из Набережных Челнов.

«Проект «АвторА!» был основан в 2022 году Музыкальной академией Игоря Матвиенко при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. В качестве члена жюри я принял участие в оценке поступивших на конкурс работ и, услышав первый куплет композиции, понял, что просто не могу пройти мимо и хочу поделиться ею с миллионами своих поклонников. Я сделал собственную аранжировку, добавил некоторые музыкальные элементы и постарался максимально при этом сохранить ту искру, ту искренность, которую в своё произведение вложили Диляра и Николай», - рассказал Shaman.



Shaman

В ролике, снятом режиссером Розой Абдельянц, Ярослав Дронов поет свою новую песню на лестнице многоквартирного дома, а вокруг него собираются жильцы дома и случайно оказавшиеся в подъезде люди, среди которых курьер и сотрудники полиции. Композиция «Самый русский хит» войдет в дебютный альбом артиста, над которым он сейчас работает.