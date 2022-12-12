Shaman выпустил гимн России в собственной аранжировке

Одновременно вышел клип на гимн России, в который вошли кадры выступления Ярослава в Казани 20 ноября 2022 года на сцене Ледового дворца спорта «Татнефть Арена». По словам музыканта, в исполнении гимна тогда принимали участие 4 тыс. зрителей.

«Воспринимая гимн России как один из официальных государственных символов, мы часто забываем, что, в первую очередь, это очень мощная песня! Со временем не теряющий актуальности настоящий хит!», - говорит Ярослав Дронов.



Shaman

Впервые гимн России в исполнении Ярослава Дронова прозвучал 22 августа 2022 года в Ялте на Дне Государственного флага. Видео выступления заняло первое место в трендах YouTube и удерживало его более трех недель подряд. После этого Shaman стал завершать каждое сольное выступление исполнением гимна.

«Совокупно видео с исполнением гимна на моём YouTube-канале набрали более 15 млн просмотров. Он настолько органично вписался в репертуар и стал его неотъемлемой частью, что теперь завершает каждое моё сольное выступление. И, что особенно приятно — мы поём его с вами вместе, всем залом. Он объединяет сограждан самых разных национальностей и возрастов, придаёт им сил и вдохновляет. В нём соединились несколько исторических эпох нашей страны, а его глубина и многогранность олицетворяет саму Россию», - говорит Shaman.