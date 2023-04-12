Shaman выпустил клип с детьми «Мы»

«Каждый год в День космонавтики мы вспоминаем событие, ставшее началом новой эпохи человеческой цивилизации, и, конечно, как и тысячи лет назад, смотря в небо, мечтаем о покорении неизведанных миров», - говорит Shaman.
В ролике, автором идеи которого стал сам Ярослав Дронов вместе с Антоном Коробковым-Землянским, исполнитель поет «Мы» в окружении детей разных возрастов? в том числе победителей международных конкурсов и спортивных турниров.
«Будущее России — это дети, - считает Shaman. - Они и стали главными персонажами клипа «Мы» — не выдуманные, а настоящие герои, несмотря на свой юный возраст, уже добившиеся феноменальных результатов. Даже первое слово во Вселенной, произнесённое за пределами планеты Земля, было сказано по-русски. Моя новая песня «Мы» и клип на неё — объединяют верность традициям и идеалам русской культуры, а также дерзкое желание заглянуть за горизонт и наше вечное устремление в будущее. Мы—это наше великое прошлое, настоящее и будущее»..
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