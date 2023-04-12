Shaman выпустил клип с детьми «Мы»

Каждого пришедшего в «Крокус Сити Холл» ждали на кресле два флажка — с флагом России и символикой Shaman’a, ими надо было махать, а еще маленькая свечка на аккумуляторе с наклеенной инструкцией по ее зажиганию, а именно ее просили зажигать на песнях «Исповедь» и «Встанем». В фойе «Крокуса» активно продается мерч с символикой Шамана — футболки, кепки, лонгсливы и много еще чего.