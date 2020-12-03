Топ клипов на Украине ничем не отличается от российских топов

В топ-10 клипов, которые неизменно занимали первые места в трендах, только два ролика украинских артистов - это Artik&Asti и дуэт Дмитрия Монатика с Верой Брежневой.

Все остальное - это российские поп- и рэп-исполнители, а также панк-рейв-группы и премьерные видеоклипы российских блогеров. Рейтинг этого года возглавила песня "Краш" певицы Клавы Кока и исполнителя Niletto.

Также в список самых популярных среди украинцев исполнителей вошли Little Big, Niletto, Morgenshtern, Баста, Zivert. Таким образом, топы музыкальных видео на Украине и в России практически не отличаются.



Niletto

Полностью топ-10 выглядит так:

1. Клава Кока&Niletto - Краш

2. Little Big - Hypnodancer

3. Artik&Asti - Девочка танцуй

4. Mia Boyka&Егор Шип - Пикачу

5. Little Big - Uno

6. Morgenshtern&Элджей - Cadillac

7. Dabro - Юность

8. Morgenshtern&Тимати - El Problema

9. Баста&Zivert - неболей 10. Monatik&Вера Брежнева - Вечериночка