Константин Кинчев выпустит сольный альбом краудфандингом

«Белый шум» – второй сольный альбом Константина Кинчева. Первый его альбом «Нервная ночь» был записан в 1984 году в Ленинграде.

«АлисА для меня, так уж вышло, — моя жизнь, моя любовь и моя ответственность перед вами, уважаемые! Поэтому в альбомах Алисы я пытаюсь помочь красно-черному движу пройти по жизни так, чтобы потом не было мучительно больно.... ну, вы поняли. Из-за этого альбомы Алисы многим, особенно случайно зашедшим, кажутся тенденциозными, прямолинейными и слишком дидактичными. Наверное, так и есть. Но мне важно где-то предупредить, где-то подсказать, опираясь на собственный опыт, где-то указать на опасность тех путей, по которым решил двигаться этот мир. Так рождаются песни Алисы. Сольник — это несколько другое. Здесь я ничем не связан с движением. Это просто мои переживания. И музыка, которая тащит меня и начинает тащить тех, кто соглашается играть её вместе со мной. Надеюсь, и те, кто будут её слушать, тоже проникнутся этой пульсацией. Мне бы очень этого хотелось. Мне кажется, у нас получилось. Я доволен. Теперь дело за вами!»

Двойной альбом полностью записан, осталось выполнить лишь сведение и мастеринг, которые предполагается произвести за зиму-весну 2021 года.

Как и альбом «Посолонь», «Белый шум» не будет продаваться в обычных музыкальных магазинах: его можно будет приобрести только по предзаказу на Planeta.ru. Все участники в качестве бонуса получат цифровую версию альбома и буклет с их именами. Сегодня, в день старта кампании предзаказов, крауд-платформа внесла в кампанию миллион рублей.



Взнос 1 млн руб

«Поддержка «Планетой» проекта Константина Кинчева – это не благотворительность (как и вообще весь краудфандинг). Мы давно к этому шли и в конце прошлого года запустили собственную программу «Планета поддерживает», – отметил генеральный директор и сооснователь Planeta.ru Федор Мурачковский. – Константин Евгеньевич – абсолютный рекордсмен российского краудфандинга. В 2017 году кампания по предзаказу альбома «Алисы» «Эксцесс» собрала 11,3 млн рублей, в 2019 году кампания по предзаказу альбома «Посолонь» – 17,4 млн рублей. Вопреки сложной экономической ситуации, общей усталости от коронавируса и других плохих новостей, мы нацелены на новый рекорд. Я как алисоман со стажем рад, что со стороны платформы мы тоже вносим в кампанию свой финансовый вклад – один миллион рублей».

В новом проекте Константина Кинчева к предпродаже доступны альбомы на CD, LP с автографами и без, номерные альбомы, а также deluxe-боксы, созданные специально для проекта. Кампания на Planeta.ru продлится до 1 сентября. Цифровая версия альбома будет отправлена по email всем участникам предзаказа 1 сентября 2021.

Ссылка на крауд-кампанию