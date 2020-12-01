«Водке я отдал, что должен»: Шнур бросил пить

Об этом музыкант сообщил в стихах.
«Паспорт сдан, закрыта виза,
Волю дам пустым словам:
Я не пью и это вызов,
Самому себе и вам.
Русской жизни беспросветной,
Ритуалу забытья.
Что стоишь потухшей Этной,
Может Быть это не я?
Пусть бегут по лужам слухи,
По***т пускай всерьёз.
Я! Без пьяной дисперсухи
И без алкогольных слёз.
От отчаяния по-пьяни,
На себе не рву рубаху.
Злиться что от возлияний?
Пьянку посылаю на ***.
Я как все, судьбы пехота,
Но живу на свой я лад.
Жалким быть мне неохота
И мычать, блюя в салат.
Как бы веселиться шибко,
В кураже влезать в петлю,
Всех винить в своих ошибках,
И вопить, — попить, молю.
Вложен ножик в кофр ножен.
Плохо это хорошо.
Водке я отдал, что должен.
Попрощавшись, я пошёл.
Обвинят, наверно, в фальши,
Не бухать же всем на зло?
По***, двигаемся дальше,
Пусть все скажут, — повезло».
Напомним, что сейчас Сергей Шнуров вернулся к медиа-менеджменту, с которого начинал свою карьеру. Он является генеральным продюсером телеканала RTVi.
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