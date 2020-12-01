«Водке я отдал, что должен»: Шнур бросил пить

Об этом музыкант сообщил в стихах.



Сергей Шнуров

«Паспорт сдан, закрыта виза,

Волю дам пустым словам:

Я не пью и это вызов,

Самому себе и вам.

Русской жизни беспросветной,

Ритуалу забытья.

Что стоишь потухшей Этной,

Может Быть это не я?

Пусть бегут по лужам слухи,

По***т пускай всерьёз.

Я! Без пьяной дисперсухи

И без алкогольных слёз.

От отчаяния по-пьяни,

На себе не рву рубаху.

Злиться что от возлияний?

Пьянку посылаю на ***.

Я как все, судьбы пехота,

Но живу на свой я лад.

Жалким быть мне неохота

И мычать, блюя в салат.

Как бы веселиться шибко,

В кураже влезать в петлю,

Всех винить в своих ошибках,

И вопить, — попить, молю.

Вложен ножик в кофр ножен.

Плохо это хорошо.

Водке я отдал, что должен.

Попрощавшись, я пошёл.

Обвинят, наверно, в фальши,

Не бухать же всем на зло?

По***, двигаемся дальше,

Пусть все скажут, — повезло».

Напомним, что сейчас Сергей Шнуров вернулся к медиа-менеджменту, с которого начинал свою карьеру. Он является генеральным продюсером телеканала RTVi.