18 из 20 млн долларов на Евровидение в Киеве потрачены с нарушениями

«Установлены факты незаконных расходов и недополучения Национальным общественным телевидением Украины (НОТУ) средств на общую сумму 8,6 миллионов гривен (324 тысячи долларов), нарушений при ведении бухгалтерского учета и при проведении процедур закупок на общую сумму 468,7 миллиона гривен (17,7 миллиона долларов)», — говорится в заявлении аудиторов.

Отмечается, что проверить целесообразность расходования половины средств, затраченных на мероприятие, невозможно. В процессе аудита были выявлены также и другие нарушения — в частности, завышение стоимости услуг по сравнению с указанной в тендере.

«Материалы аудита переданы в правоохранительные органы, которые дадут надлежащую оценку действиям отдельных должностных лиц НОТУ, которые были ответственны за организацию и проведение песенного конкурса "Евровидение-2017"», — сообщает Государственная аудиторская служба Украины.

В июне исполнительный продюсер соревнования Павел Грицак рассказал, во сколько Украине обошлась организация мероприятия. «Было потрачено 20,4 миллиона евро», — заявил он.

«Евровидение-2017» состоялось в Киеве в мае. Победителем стал представитель Португалии 27-летний Салвадор Собрал.