«Би-2» записали песню для нового фильма «Квартета И»

«Слава с Лешей пришли и объявили: "Ну все, третьих "мужчин" делаем, покажите, что у вас есть. Нам нужна финальная песня, чтобы как "Реки любви", но не как "Реки любви", но как "Вечная, призрачная, встречная", ну…". И Слава сказал такую фразу: "Вот смотри, Шура. Вот фильм "Метро". Хороший фильм, да? Ну, обычный фильм. Но "Молитва" появляется и все, всем кажется, что фильм гениальный! Вот мы хотим такое же".

"Ляля-тополя" это же идея еще с 90-х, я помню, музыка и рефрен, вот эта фраза. Эта песня ждала своего места. Мы записали демку, показываем Славе. Он говорит: "Ну это полная фигня! "Ляля-тополя", что это?" Мы говорим: "Так, Слава. Времени у нас нет, мы заканчиваем альбом, вот есть "Ляля-тополя". И я сказал такую фразу, которая решила все: "Слава, даже если ваш фильм получится фиговый, эта песня решит всю картину". На что Барац сказал: "Ну мне песня, вообще, нравится". Но потом, когда мы снимали видео, наше участие в фильме, и когда мы снимали на Неве и там на набережной стояли люди, поклонники, когда с третьего раза люди начали подпевать, Слава подошел и сказал: "Ну, вообще, хорошая песня, хорошая», — рассказали НСН музыканты.

Премьера фильма «О чем говорят мужчины. Продолжение» запланирована на 22 февраля будущего года. В этой картине можно будет не только услышать новую песню «Би-2», но и увидеть Леву и Шуру в неожиданных ролях.