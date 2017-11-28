Часть праха Хворостовского похоронили на Новодевичьем кладбище

Согласно завещанию артиста, его прах должен быть захоронен и в Москве, и в Красноярске. В Москве урну с прахом похоронили во вторник на Новодевичьем кладбище, передает РИА Новости.



Дмитрий Хворостовский

Аллея, ведущая к месту захоронения артиста от центральных ворот кладбища, была выложена розами. Шатер рядом с могилой утопал в цветах и венках от друзей, близких, коллег и поклонников таланта, в том числе от президента РФ, губернатора Московской области, от Большого театра, семьи дирижера Константина Орбеляна, композитора Игоря Крутого, Мариинского театра, и многих других.