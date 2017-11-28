Часть праха Хворостовского похоронили на Новодевичьем кладбище

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Одну из двух капсул с прахом народного артиста России Дмитрий Хворостовского, согласно его последней воле, доставят 29 ноября на его малую родину в Красноярск.

Согласно завещанию артиста, его прах должен быть захоронен и в Москве, и в Красноярске. В Москве урну с прахом похоронили во вторник на Новодевичьем кладбище, передает РИА Новости.

Дмитрий Хворостовский
Дмитрий Хворостовский

Аллея, ведущая к месту захоронения артиста от центральных ворот кладбища, была выложена розами. Шатер рядом с могилой утопал в цветах и венках от друзей, близких, коллег и поклонников таланта, в том числе от президента РФ, губернатора Московской области, от Большого театра, семьи дирижера Константина Орбеляна, композитора Игоря Крутого, Мариинского театра, и многих других.

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