Фадеев и Лепс посвятили клип «Орлы или вороны» Кургану и Сочи

Эта песня о настоящей мужской дружбе, которая бывает раз и навсегда, независимо от любых обстоятельств. О такой связи, которую неспособна разрушить даже смерть.

Клип основан на реальных событиях из жизни исполнителей. Несмотря на то, что хроника целиком принадлежит прошлому Максима Фадеева, Григорий Лепс также ассоциирует события тех лет со своей жизнью. В каждом городе были свои, разные истории, но все они объединены одной эпохой.

Видео целиком снято в родном городе Максима Фадеева. Каждое место в Кургане - памятное, навсегда оставившее след в памяти и шрам на сердце, как напоминание о той жизни, которая воспитала характер и силу духа.

В клипе показан дом, где жил Максим Александрович, школа и все районы, в которых происходили разборки и драки с местной "братвой" со своими порядками. Это яркий пример того времени, когда выяснять, кто прав важно было на кулаках и до первой крови. Когда драться - твой долг, а победить ты обязан. Но никто и никогда не знает, как повернется судьба. Что жизнь может расставить события так, что вчерашние враги смогут стать кровными братьями, забыв все обиды, которые, казалось, останутся навсегда.

В клипе не задействован ни один профессиональный актёр. Все люди, принимавшие участие в съёмках - жители Кургана и реальные друзья детства и юности Максима Фадеева. Те самые люди, с которыми дружба музыканта прошла через всё - и беды, и радости, а главное - выдержала время. И стала только крепче.