Фильм с участием Хворостовского бесплатно покажут в «Москино»

В нем певец снялся с американской оперной дивой Рене Флеминг. Картину можно будет увидеть в кинотеатрах «Юность», «Искра», «Полет» и «Сатурн». Вход свободный, по предварительной регистрации.



Дмитрий Хворостовский

В «Юности», «Искре» и «Полете» показ начнется в 19:00, в «Сатурне» — в 20:30. Продолжительность картины — 89 минут.

Премьерные показы фильма «Музыкальная одиссея в Петербурге» прошли в 2010 году в США и в 2011 году в России. Его снял англичанин Брайан Лардж, однако идея создания принадлежит российскому дирижеру Константину Орбеляну. По сюжету Дмитрий Хворостовский и Рене Флеминг путешествуют по живописным местам Санкт-Петербурга, гуляют среди интерьеров Юсуповского и Петергофского дворцов. В фильм-концерт вошли арии из опер «Норма» Винченцо Беллини, «Пиковая дама» и «Евгений Онегин» Петра Чайковского и «Нерон» Антона Рубинштейна.

Певец умер 22 ноября этого года в возрасте 55 лет.