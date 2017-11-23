«Геликон-опера» стала получателем грантов президента

Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе отмечается, что грантовый фонд в 2017 году вырастет до почти 7 млрд рублей.

В перечень получателей грантов добавлены еще 17 учреждений культуры и искусства, в том числе МХАТ имени Горького, Государственный театр наций, Академия акварели и изящных искусств Сергея Андрияки, театр "Сатирикон", музыкальный театр "Геликон-опера" и другие. Общее число грантополучателей выросло таким образом до 99.