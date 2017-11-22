Хворостовский оставил завещание относительно своих похорон

Народный артист России, оперный певец Дмитрий Хворостовский, скончавшийся в среду, оставил завещание, согласно которому его тело должно быть кремировано, а прах разделен на две части и захоронен в Москве и на родине певца в Красноярске. Об этом в среду рассказал журналистам народный артист СССР, известный певец и депутат Госдумы Иосиф Кобзон, передает ТАСС.



Дмитрий Хворостовский

"Он оставил завещание... Каким был, такое же оставил героическое завещание: кремировать его в и похоронить часть [праха] в Москве, а вторую часть - в Красноярске. Ждем, сейчас его супруга примет окончательное решение", - сказал Кобзон.

Дмитрий Хворостовский скончался 22 ноября в Лондоне после продолжительной болезни.