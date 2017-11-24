Имя Хворостовского увековечат в Кузбассе

Близкий друг семьи Хворостовского адвокат Павел Астахов накануне обратился к Тулееву и врио губернатора Красноярского края Александру Уссу с просьбой увековечить его память. В честь певца он предложил главам регионов назвать одну из улиц, музыкальное образовательное учреждение или ввести премию для вокалистов.



Дмитрий Хворостовский

"Аман Тулеев поручил увековечить имя Дмитрия Хворостовского в Кузбассе. По мнению губернатора, в честь великого оперного певца, народного артиста РФ, Почетного гражданина Кемеровской области могут быть названы один из объектов городской среды или учреждение сферы культуры, образования", — сообщили РИА Новости в пресс-службе региональной администрации.

По его словам, глава региона уже распорядился подготовить соответствующие предложения, чтобы выбрать подходящий для этого объект, который будет назван именем артиста.