Кинчев стал лауреатом Царскосельской художественной премии

Награда вручается вот уже почти четверть века (с 1993 года) тем, кто изменил культурный облик нашей страны. Официально это звучит, как «Премия за вклад в развитие искусства, культуры и укрепление международных творческих связей». Она была основана Всероссийским музеем имени Пушкина. Однако среди учредителей числится и один из великих композиторов русского рока — Сергей Курёхин.



Константин Кинчев

Среди лауреатов прошлых лет: Валентин Гафт и Сергей Юрский,Валерий Гергиев и Мстислав Ростропович, Дмитрий Лихачев, Эрнст Неизвестный, Евгений Евтушенко, Вячеслав Полунин. Также в своё время награду получали БГ, культовый польский режиссёр Кшиштоф Занусси, Василий Лановой, Алиса Фрейндлих, Лев Додин и многие другие деятели, чей вклад в становление культуры сложно переоценить.

Символы премии – бронзовые скульптуры Екатерины II, Анны Ахматовой, Осипа Мандельштама.