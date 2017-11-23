Объявлена дата прощания с Хворостовским

Об этом сообщили РИА Новости в министерстве культуры Красноярского края.

"Гражданская панихида и прощание с Дмитрием Александровичем Хворостовским будет в Москве, в концертном зале имени Чайковского, 27 ноября с 10.00 до 13.00 часов. Когда состоится церемония в Красноярске – сообщим отдельно. Более точной информации на данный момент нет", — сказала собеседница агентства.



Дмитрий Хворостовский

В краевом минкультуры отметили, что каждый, кто хочет почтить память великого артиста в Москве, может прийти в постоянное представительство Красноярского края при правительстве РФ по адресу: Звонарский переулок, 9.

Хворостовский скончался в среду утром в Лондоне после продолжительной болезни.