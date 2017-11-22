Память Хворостовского могут увековечить в Москве

"Я уверен, что деятели культуры или организации культуры направят обращение, пожелание увековечить память, и, конечно, она будет увековечена. В каком виде она будет увековечена, это будет обсуждаться, и то, что он достоин увековечения, здесь вопросов никаких быть не может", — заявил РИА Новости руководитель комиссии при Мосгордуме по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.



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Хворостовский в среду утром скончался на 56-м году жизни после долгой и продолжительной болезни. В конце июня 2015 года певец, уже много лет живущий в Лондоне, объявил, что страдает от опухоли мозга.