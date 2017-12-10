Победителю «Евровидения-2017» Салвадору Собралу пересадили сердце

Об этом сообщает The Telegraph.

Четырехчасовая операция прошла успешно. Теперь Собралу предстоит длительная реабилитация. До этого португалец провела последние три месяца в больнице, ожидая подходящего донорского органа. Все это время он был подключен к искусственному сердцу, и был риск, что подходящий ему донорский орган не найдется. В октябре такой орган появился, но врачи сочли состояние здоровья Собрала слишком хрупким, чтобы решиться на трансплантацию.



Salvador Sobral

«Будем надеяться, что он поправится, чтобы жить нормальной жизнью, - сказал д-р Мигель Абекаси, глава отделения кардиохирургии больницы Санта-Крус, на пресс-конференции в субботу вечером.

Доктор Abecasis сообщил, что г-н Собрал «хорошо себя чувствовал» после четырехчасовой операции, но добавил, что процесс восстановления будет долгим.

Салвадор Собрал пожелал хирургу удачи перед операцией, и шутил с ним, прося его включить классическую музыку, сообщил доктор Abecasis.

Собрал выиграл «Евровидение» с песней Amar Pelos Dois («Любовь для двоих»). Португалец приехал в Киев только на открытие конкурса 7 мая и не принимал участия в репетициях из-за порока сердца, которым страдает с детства. Об этой болезни он объявил перед прощальным концертом в сентябре.