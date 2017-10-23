При организации «Евровидения» в Киеве выявлены нарушения на $17,6 млн

«Установлены факты незаконных расходов и недополучения НОТУ (Национальное общественное телевидение Украины. — RNS) средств на общую сумму 8,6 млн гривен, нарушений при ведении бухгалтерского учета и при проведении процедур закупок на общую сумму 468,7 млн гривен», — следует из сообщения, распространенного Государственной аудиторской службы Украины.

Аудиторы также обратили внимание не то, что целесообразность расходования около половины средств, направленных иностранным компаниям в рамках организации мероприятия, или 250 млн из 522 млн гривен, проверить практически невозможно. Аудит также выявил и другие нарушения, например, завышение стоимости услуг в сравнении с ценами, которые были указаны в тендерах, передает RNS.

«Материалы аудита переданы в правоохранительные органы, которые дадут надлежащую оценку действиям отдельных должностных лиц НОТУ, которые были ответственны за организацию и проведение песенного конкурса «Евровидение-2017»», — указано в сообщении.