Пропала урна с прахом Хворостовского

Местные чиновники не могут ответить журналистам на вопрос о местонахождении останков артиста.



Дмитрий Хворостовский

После смерти Хворостовского его прах разделили на две части. Первую захоронили в Москве, вторую доставили на родину артиста, в Красноярский край. Однако, как сообщает Ura.new со ссылкой на портал Ngs.24, о местонахождении второй урны с прахом ушедшего артиста ничего не известно. В местном правительстве журналистов направили в минкульт, однако и там на вопросы прессы ничего не смогли ответить.

Согласно завещанию артиста, его прах должен быть захоронен и в Москве, и в Красноярске. В Москве урну с прахом похоронили на Новодевичьем кладбище. 29 ноября вторая урна должна была быть доставлена в Красноярск.